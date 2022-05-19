Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ile hasta olan Uğurcan Çakır katılmadı, Denswil ise takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da oyuncuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz