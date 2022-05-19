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Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

19.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ile hasta olan Uğurcan Çakır katılmadı, Denswil ise takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da oyuncuların antrenmanda neşeli oldukları gözlendi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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