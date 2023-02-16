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  4. Trabzonspor Basel maçında herkes o anları konuşuyor! Depremzedeleri unutmadılar... Tribünler dakikalar 4.17'yi gösterirken, tribünler hep bir ağızdan haykırdı!

Trabzonspor Basel maçında herkes o anları konuşuyor! Depremzedeleri unutmadılar... Tribünler dakikalar 4.17'yi gösterirken, tribünler hep bir ağızdan haykırdı!

16.02.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Basel ile karşı karşıya geldi. Akyazı stadyumunda her renkten taraftarın akın ettiği mücadelede dakikalar 4.17'yi gösterdiği esnada tribünler hep bir ağızdan 'Türkiye üşüme, Trabzon seninle' tezahüratında bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Basel maçında herkes o anları konuşuyor! Depremzedeleri unutmadılar... Tribünler dakikalar 4.17'yi gösterirken, tribünler hep bir ağızdan haykırdı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk etti.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası, tek yürek olan taraftarlar karşılaşmaya akın ederken, maç öncesi yapılan duyuruda Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istemişti.

DEPREMZEDELERİ UNUTMADILAR

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Söz konusu kentlerin plaka kodları olan 1, 2, 21, 27, 31, 44, 46, 63, 79 ve 80'nci dakikalarda taraftarlar hep bir ağızdan o illerin adını haykırarak 'burada' şeklinde tezahürat yapma kararı almıştı.

Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi! Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi!

"TÜRKİYE ÜŞÜME TRABZON SENİNLE"

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Bu dakikalar karşılaşma esnasında skorbord'da vurgulanırken, acı depremin gerçekleştiği saat olan 4' 17'nci dakikasında 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratı yapıldı.

DUYGULANDIRAN ANLAR

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Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına girerken, bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi! Trabzonspor Basel maçında tüyleri diken diken eden koreografi!
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