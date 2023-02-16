Trabzonspor Basel maçında herkes o anları konuşuyor! Depremzedeleri unutmadılar... Tribünler dakikalar 4.17'yi gösterirken, tribünler hep bir ağızdan haykırdı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk etti.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası, tek yürek olan taraftarlar karşılaşmaya akın ederken, maç öncesi yapılan duyuruda Trabzonspor, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'nin il kodu olan dakikalarda taraftarların tezahürat yapmamasını istemişti.
Söz konusu kentlerin plaka kodları olan 1, 2, 21, 27, 31, 44, 46, 63, 79 ve 80'nci dakikalarda taraftarlar hep bir ağızdan o illerin adını haykırarak 'burada' şeklinde tezahürat yapma kararı almıştı.
Bu dakikalar karşılaşma esnasında skorbord'da vurgulanırken, acı depremin gerçekleştiği saat olan 4' 17'nci dakikasında 'Türkiye üşüme Trabzon seninle' tezahüratı yapıldı.
Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına girerken, bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.