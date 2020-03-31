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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık destek

TRABZON HABERLERİ  | 31.03.2020 23:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık destek

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz."

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Ertuğrul Doğan Futbol Milli Dayanışma Kampanyası Trabzonspor

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