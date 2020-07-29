Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gol sevinci olay oldu!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Goller Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'tan geldi. Kupayı 9. kez müzesine götüren bordo-mavililer, organizasyonda 10 yıl sonra mutlu sona ulaştı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sörloth'un golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu.
Trabzonspor Kulübünün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu'nun sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.
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