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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gol sevinci olay oldu!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.07.2020 23:44 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un ikinci golünden sonra başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sevinci olay oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Goller Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'tan geldi. Kupayı 9. kez müzesine götüren bordo-mavililer, organizasyonda 10 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

SEVİNÇ MAÇA DAMGA VURDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Sörloth'un golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu.

BAŞKAN YARDIMCISI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

wwe

Trabzonspor Kulübünün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu'nun sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

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