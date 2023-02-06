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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...

06.02.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Erce ve Kamil Ahmet ile görüştüğünü açıklayan Ağaoğlu, ilk aramasında kimseye ulaşamadığını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ''Ruhumu teslim ettim'' dedi! Ulaşamıyorum...
Erce Kardeşler

Erce Kardeşler

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ENKAZ ALTINDA KALANLARA BİR AN ÖNCE ULAŞILIR"

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Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Sabah Hatayspor başkanını aradım, telefonuna ulaşılamıyordu. Daha sonra Kamil Ahmet ve Erce'yi aradım. Kamil Ahmet'e ulaşamadım. Erce daha sonra beni aradı. Panik içerisindeydi. Çok büyük korku içerisindeydi. Kendi ifadesiyle 2 yardımcı hoca ve bir oyuncuya ulaşılamadığını söyledi. Panik içerisindeydi. Sakinleştirmeye çalıştım ama ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. İnşallah enkaz altında kalanlara bir an önce ulaşılır. İş bununla bitmiyor, bu bölgeler yoğun kar yağışı altında, onlar şu anda her türlü yardıma muhtaç durumdalar." dedi.

"KİMSEYE ULAŞAMIYORUM"

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Ahmet Ağaoğlu, "Malatya'yı aradım, kimseye ulaşamıyorum. Antep'in yeni başkanının telefonu bende yok. Valiye ulaşamadım. Fazla da rahatsız etmek istemedim. Yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu iyi biliyorum. Malatya'daki bir oyuncu hariç, yanılmıyorsan ismi Ahmet'ti; diğer illerden Şanlıurfa'dan, Adıyaman'dan, Antep'ten futbol kulüpleriyle ilgili olarak, her yeri arıyorum, olumsuz bir şey yansımadı." diye konuştu.

"BURADA RUHUMU TESLİM ETTİM"

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Ağaoğlu ayrıca, "Erce, Kamil Ahmet ve Aydın Tokgöz Başkan'dan, Aydın Başkan'ın telefonu hiç açılmadı. Erce, ben aradıktan yarım saat sonra bana döndü. Kamil Ahmet'in apartmanda yıkım olduğu, Kamil Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğunu, fakat o sokaktaki apartmanların yıkılarak yolu kapattığı için, tesislere gelemediğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Erce, canım kardeşim, çok büyük panik yaşıyordu. Kendi can havliyle dışarıya atmış. "Burada ruhumu teslim ettim" yönünde şeyler söyledi. Kendisi bana bilgi verdi. Şu anda 2 oyuncu diyorlar, Erce bana 1 futbolcu ve 2 yardımcı hocanın enkaz altında olduğunu, onlara ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Biraz daha zaman geçtikten sonra tekrar konuşacağım. Daha sağlıkllı bilgi almaya çalışacağım." dedi.

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