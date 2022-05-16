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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sağduyu çağrısı:

16.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak, ayrıştırıcı, nefret içeren söylemlerden kaçınarak, meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunarak sağduyu çağrısı yaptı.

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yer alan açıklamasında, son günlerde Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında yükseltilen gerilimden endişe duyduğunu, bu gerilimin iki takım taraftarları arasında sözlü ve fiziksel şiddete dönüştüğünü gösteren olayları da büyük bir üzüntüyle takip ettiğini belirtti.

"Futbol, elbette mücadele ve rekabetin sadece sahada değil, saha dışında da yüksek olduğu bir spordur." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Futbolcular gibi taraftarların da birbiriyle rekabet içinde olması son derece doğaldır. Taraftarlık ve futbol rekabeti, farklı aidiyetlere saygı duyarak barış içinde yaşanabildiği müddetçe sosyal yaşamın en güzel renklerinden biridir. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi, toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir. Bu noktada kulüplerin başkanlığını üstlenen şahısların taşıdığı sorumluluk akla gelmelidir. Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak, ayrıştırıcı, nefret içeren söylemlerden kaçınarak, meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız."

Ağaoğlu, yaşanan şiddet olaylarını kınadığını kaydederek, "Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak bugün karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacak ve gereken her türlü adımı atacağız. Ancak bundan sonra benzer olayların yaşanmaması adına futbol kamuoyuna sağduyu çağrısı yapmayı bir borç biliyorum. Futbol oyununa duyulan sevgi ve rakibe duyulan saygı, tüm camialar için ortak değerler olmalıdır. Lütfen provokatif söylemlerin, bu ortak değerlerimizin önüne geçmesine izin vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluğunu hiçbir taşkınlığa, hiçbir asayiş olayına mahal vermeden büyük bir coşku içinde kutlayarak tüm dünyayı adeta kendine hayran bırakan değerli taraftarlarına bir kez daha teşekkür ettiğini aktaran Ağaoğlu, bundan sonra da taraftarların sağduyularını koruyarak şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartmalarını yürekten dilediğini belirtti.

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