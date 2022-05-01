Trabzonspor bayrağının İstanbul'daki köprülere asılma görüntüleri paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağının İstanbul'daki köprülere asılma görüntüleri paylaşıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından "BizeHerYerTrabzon'' ve ''İnadıylaŞampiyon" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Büyük zorlukları aştık, sonunda bayrakları astık" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine bordo-mavili bayrakları asılma görüntülerinin yer aldığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında dün Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz