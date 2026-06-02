Trabzonspor Benfica ve Sidny Cabral ile her konuda anlaşma sağladı!

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Trabzonspor, transfer piyasasında adeta gövde gösterisi yapıyor. Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz gibi önemli hamlelerin ardından bordo-mavili yönetim, savunma hattına yapacağı kritik takviyeyi de bitirdi

TRABZONSPOR’DAN SAĞ BEKE 6 MİLYON EURO’LUK YILDIZ! SİDNY LOPES CABRAL...

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Karadeniz fırtınası, Portekiz devi Benfica forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Sidny Lopes Cabral'ın transferi için hem kulübüyle hem de oyuncu tarafıyla her konuda tam anlaşma sağladı.

KULÜPLER ARASI YAZIŞMALAR TAMAMLANDI, RAKAM BELLİ OLDU!

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan genç savunmacı için iki kulüp arasındaki tüm resmi yazışmalar eksiksiz şekilde tamamlandı. Trabzonspor'un bu büyük operasyon için Benfica kulübüne 6 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Portekiz'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı sağ bek ile bordo-mavili kulüp arasında 4 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

HEDEF: DÜNYA KUPASI ÖNCESİ RESMİ İMZA!

Trabzonspor yönetimi, transferin resmen duyurulması ve oyuncunun başka kulüplerin radarına girmemesi için elini oldukça çabuk tutuyor. Bordo-mavililerin asıl hedefi, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu yaklaşan Dünya Kupası organizasyonu başlamadan önce acil koduyla Türkiye’ye getirmek. Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Cabral'ın, İstanbul ya da Trabzon'da kendisini bordo-mavi renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.