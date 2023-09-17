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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

17.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta oynanacak maç için geri sayım sürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öğrencileri Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah beyazlılarla kozlarını paylaşacak. Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayını için geri sayım sürüyor. Milli aranın sona ermesinin ardından bordo mavililer kendi sahalarında siyah beyazlıları konuk edecek. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı bordo mavili ekipte Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Mislav Orsic'in sakatlıkları bulunuyor. Takıma yeni transfer olan Batista Mendy, Berat Özdemir, Paul Onuachu ve Umut Güneş'in ise ilk kez karşılaşma kadrosunda bulunmaları bekleniyor. Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah beyazlılar Papara Park'ta oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı bugün (17 Eylül 2023 Pazar) saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Trabzonspor Beşiktaş maçında Hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Çimebn ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklandı.

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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu.

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Rashica, Salih, Hadziahmetoviç, Gedson, Muleka, Aboubakar.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ NEFESLER TUTULDU

Beşiktaş, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Siyah beyazlılar böylelikle hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Bilindiği üzere siyah beyazlıların Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları sebebiyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

TRABZONSPOR ARZU ETTİĞİ BAŞLANGICI YAPAMADI

Bu sezon ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 üsütnlük ve 2 yenilgi alan Trabzonspor 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamamış oldu.

Trabzonspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 yenilgi. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumunun ise Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi belli olması bekleniyor.

Öte yandan yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI


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