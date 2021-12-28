YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor-Boluspor maçının ardından

Trabzonspor-Boluspor maçının ardından

28.12.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Bu yolun sonu çok güzel, ben buna inanıyorum. Taraftarlardan bizi sabırlı şekilde desteklemelerini istiyorum" - Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer: "Bizim için farklı deneyim, tecrübe oldu"

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu yolun sonu çok güzel, ben buna inanıyorum. Taraftarlardan bizi sabırlı şekilde desteklemelerini istiyorum." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'un oynadığı oyunun ligdeki yeriyle doğru orantılı olmadığını belirterek, "Rakibimiz ligde mevcut kadrosuyla oynadı. Biz de az forma giymiş, bir arada oynamamış oyuncularla oynadık. Maç da beklediğim gibi sıkıntılı başladı." diye konuştu.

Odaklanma ve organizasyonda sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"İlk yarıyı keyifsiz, doğru hamle yapmayan, doğru pozisyona girmeyen şekilde bitirdik. İkinci yarı değişiklikler yaptık, golü bulduk. Beklediğim bir oyun. Hem oyuncu hem performans değerlendirmesi yapıyoruz. Bütününde 2021 yılında Trabzonspor, sene başından itibaren harika 12 ay geçirdi. Kapanışta kazanarak kupada tur atladık. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış, hedef var. Önümüzde 4 gün tatil var, 7 Ocak'ta start vereceğiz. Oyuncularımı yarış içinde devam ettikleri için tebrik ediyorum. Rakibe de başarılar diliyorum."

Avcı, taraftar desteğine ihtiyaç duymaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Taraftarlar, bize çok destek veriyor. Trabzonspor takımının pozitif desteğe ihtiyacı var. Baskı yaparak, ses tonunu değiştirerek oyuncu performansını artıramayız, ben de artıramam. Verdikleri destek güzel. Bu, bizi çok hızlandıracak. Geçen hafta 40 bin kişi geldi. Savunma ve hücumu beraber yapıyorlar. Bu yolun sonu çok güzel, ben buna inanıyorum. Taraftarlardan bizi sabırlı şekilde desteklemelerini istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum, gelmeye devam etsinler. " şeklinde görüş belirtti.

- Erginer: "Zor maç olacağını biliyorduk"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ise güçlü bir ekibe karşı oynadıklarını belirterek, "Ligi zirvede bitirdiler, en formda takıma ve hocasına sahipler. Zor maç olacağını biliyorduk. Temel amacımız oyun ve taktiksel anlamda cevap vermekti. Maçın genelinde bunu başardık." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda direkten dönen toplarının, pozisyonlarının olduğunu ifade eden Erginer, şunları kaydetti:

"Bir plan dahilinde oynadık. Topu rakibe bıraktık, geçiş oyunu oynamak istedik. Ancak karşımızda güçlü bir ekip var, bize alan bırakmadılar. Üçüncü bölgede pozisyona girdik ama sonuçlandıramadık, biraz daha üretken olabilirdik. Trabzonspor, kaliteli takım. Oynamayan oyuncuları bu derinlik içinde çok iş yapan oyuncular. Yedek oynayan, oynamayan kavramı kullanmak istemiyorum kaliteli takıma karşı, iyi mücadele ettik. Oyunu kurarken basit bir gol yedik. Bizim için farklı deneyim, tecrübe oldu. Bundan sonraki turlarda Trabzonspor'a başarılar dilerim. Kendi takımımın kuruluşunun 56. yılı, bütün camiamıza hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Trabzon'da eğitime kar engeliTrabzon'da eğitime kar engeli
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:38
Öğle
12:28
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:34

Trabzon Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Dilek Eczanesi
Ortahisar
Dilek Eczanesi
Ortahisar
Dilek Eczanesi
Ortahisar
Dilek Eczanesi
Ortahisar
Dilek Eczanesi
Ortahisar
Dilek Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.