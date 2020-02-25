Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, kız kardeşi doğum yaptığı için izin alarak ülkesi Norveç'e giden Sörloth, kasıklarında ağrı hisseden Pereira ve Majid Hosseini katılmadı, ayak baş parmağında ödem olan Sturridge salonda çalıştı.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan Nwakaeme de doktor kontrolünde takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

- Yusuf Sarı yarıda bıraktı

Trabzonspor'da sakatlığının ardından iyileşerek takımla çalışmalara katılan Yusuf Sarı, bugünkü çalışmada yine sakatlandı.

Bordo-mavili futbolcu, taktik çift kale maçta Da Costa ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan genç oyuncu, daha sonra soyunma odasına gitti.