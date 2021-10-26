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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

26.10.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 29 Ekim Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Peres ile Trondsen, sağ dizine darbe alan Denswil ve arka adalesindeki sertleşme nedeniyle dinlendirilen Djaniny, katılmadı.

Nijeryalı oyuncu Nwakaeme ise ilk bölümde salonda çalıştıktan sonra fizyoterapist eşliğinde saha çalışmasına katıldı.

Bireysel çalışan Abdulkadir Parmak ve Koita'nın yarın takıma katılacağı belirtildi. Sol arka adalesindeki sertlik nedeniyle takımdan ayrı antrenman yapan Bakasetas'ın da yarınki çalışmada yer alacağı bildirildi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Medyadan ve camiadan destek isteyen Avcı, "Sabır ve zamana ihtiyacımız var. O sabrı ve zamanı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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