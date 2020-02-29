YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

TRABZON HABERLERİ  | 29.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

Medical Park Stadı, Suriye'nin İdlib kentinde askerlerin şehit olması nedeniyle Türk bayrakları ile donatıldı

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde cezalı Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan Erdoğan'ın yerine kart cezası sona eren Obi Mikel, forvette ise Sturridge'in yerine Ekuban ilk 11'de sahaya çıktı.

Sakatlıkları süren Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Sturridge ve sarı kart cezalısı Campi, kadroda yer almadı.

Trabzonspor karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Guilherme, Sosa, Ekuban, Sörloth 11'i ile başladı.

- Hüseyin Çimşir tribünde

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla bu sezon 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın başında sahada yer alamadı.

Bordo-mavili takım, yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde sahaya çıkarken, teknik direktör Çimşir tribünden maçı takip etti.

- Abdülkadir Ömür 183 gün sonra

Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındı.

Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer aldı.

- Nwakaeme yedek kulübesinde

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ve hafta içi yapılan son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.

Teknik heyet ilk 11'de sol kanatta Ekuban'a görev verirken, Nwakaeme ise kulübede görev bekledi.

- Stat Türk bayrakları ile donatıldı

Karşılaşma öncesi bütün stat Türk bayrakları ile donatılırken, iki takım taraftarlarına da bayrak dağıtıldı. Tribünlerde yer alan binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerinin okunduğu sırada ise duygulu anlar yaşandı. Stadyumda şehitlerin isimleri tek tek anons edilirken taraftarlar hep birlikte "burada" diye bağırdı.

Trabzonsporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Türk bayrağı basılı siyah tişörtlerle çıktı.

Medical Park Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Trabzonspor'un takım otobüsünün önüne de Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Stat kenarındaki reklam panolarına ise "bir ölür, bin diriliriz" yazıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Futbol Süper Lig Trabzonspor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Trabzon Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:39
İkindi
15:45
Akşam
18:18
Yatsı
19:37

Trabzon Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Bakkaloğlu Eczanesi
Ortahisar
Deva Eczanesi
Ortahisar
Sağlık Eczanesi
Ortahisar
Yazıcı Eczanesi
Ortahisar
Kara Eczanesi
Akcaabat
Yağmur Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.