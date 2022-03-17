YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

17.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk işçi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorUkrayna'dan tahliye edilen Türk işçi ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandıAdana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Bitlis'te 12 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildiBitlis'te 12 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:23
Öğle
12:35
İkindi
15:56
Akşam
18:36
Yatsı
19:56
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.