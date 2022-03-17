Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



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