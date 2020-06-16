Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye de attı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor, 6. dakikada Sörloth'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Trabzonspor bu golle 1-0 öne geçerken Söloth, Türkiye kupasındaki 5 toplamda ise 26. golünü kaydetti. Sörloth, Trabzon’da oynanan ve 2-1 kazanılan ilk maçta da gol kaydetmişti.
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