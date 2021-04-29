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Trabzonspor'da Berat Özdemir PFDK'da

29.04.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da, Göztepe maçında kırmızı kart gören Berat Özdemir PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor'da Berat Özdemir PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonsporlu oyuncu Berat Ayberk Özdemir'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, bordo-mavili takımın Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Berat Ayberk Özdemir'in, hakareti ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ile Fatih Karagümrüklü oyuncu Jimmy Durmaz'ın talimatları aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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