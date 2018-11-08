Trabzonspor'da Burak Yılmaz Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, 9 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz kararı
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Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.
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72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu.
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Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi.
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Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.
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Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı.
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Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
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KULÜBÜNDEN 500 BİN EURO CEZA
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Burak Yılmaz'ın bu hareketlerinin ardından Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncuya 500 bin euro para cezası vermişti.(SPORX)
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