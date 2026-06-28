Trabzonspor'da Ernest Muçi çılgınlığı! Napoli'den 16 milyon Euro'luk dev teklif...

Süper Lig'de iddialı bir kadro yapılanmasına giden Trabzonspor'da, transferin en gözde isimlerinden biri haline gelen Ernest Muçi için sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak Karadeniz fırtınasına katılan ve hücum hattındaki etkili performansıyla takımın vazgeçilmezi olan Arnavut yıldız, Avrupa pazarının dikkatini çekmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ'TAN ALINDI, DEĞERİNİ İKİYE KATLADI

Trabzonspor formasıyla harika bir sezon geçiren ve skorer kimliğiyle ön plana çıkan 25 yaşındaki on numara, bordo-mavili yönetimin elini çabuk tutmasını sağladı. Oyuncunun potansiyelini ve takıma katkısını göz önünde bulunduran yönetim, satın alma opsiyonunu kullanarak Beşiktaş'a 8.5 milyon Euro ödeme yaptı ve Muçi'nin bonservisini kalıcı olarak Trabzon'a getirdi.

Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesini resmileştiren yıldız oyuncu, kısa sürede piyasa değerini katlayarak Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

NAPOLİ'DEN 16 MİLYON EURO + OYUNCU HAMLESİ

İtalyan basınında ve transfer kulislerinde yankılanan son iddialara göre; Serie A şampiyonluk adaylarından Napoli, Ernest Muçi transferi için düğmeye bastı.

Çizme ekibinin, hücum rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Trabzonspor'a resmi bir teklif sunduğu öne sürüldü. Napoli'nin masaya koyduğu paketin 16 milyon Euro nakit bonservis bedeli ve Trabzonspor'un kadrosuna katabileceği 1 oyuncunun kiralık olarak verilmesini içerdiği belirtiliyor. Trabzonspor yönetiminin bu ciddi teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.