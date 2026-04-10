Trabzonspor'da Onuachu şoku! Alanyaspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları zorlayan ve hücum hattında en büyük güvencesi dev forveti olan Trabzonspor'a, Corendon Alanyaspor maçı öncesi çok kötü bir haber geldi.

Bordo-Mavili ekibin Nijeryalı gol makinesi Paul Onuachu, yaşadığı sakatlık nedeniyle kritik mücadelenin maç kadrosundan son anda çıkarıldı.

İDMAN SIRASINDA AĞRI HİSSETTİ

Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Kulüp doktorlarının yaptığı ilk tetkiklerin ardından dev golcünün tedavisine vakit kaybetmeden başlandığı duyuruldu.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bordo-Mavili kulüpten yapılan o resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, ilerleyen günlerde çekilecek olan detaylı MR sonrasında netlik kazanacak.