Trabzonspor'da Onuachu şoku! Alanyaspor maçında yok

Trabzonspor, yıldız golcüsü Paul Onuachu'nun sakatlandığını açıkladı. Sol üst adalesinde ağrı hisseden yıldız, Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Trabzonspor'da Onuachu şoku! Alanyaspor maçında yok
Burak Kavuncu
Paul Onuachu

Paul Onuachu

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları zorlayan ve hücum hattında en büyük güvencesi dev forveti olan Trabzonspor'a, Corendon Alanyaspor maçı öncesi çok kötü bir haber geldi.

Bordo-Mavili ekibin Nijeryalı gol makinesi Paul Onuachu, yaşadığı sakatlık nedeniyle kritik mücadelenin maç kadrosundan son anda çıkarıldı.

İDMAN SIRASINDA AĞRI HİSSETTİ

Trabzonspor da Onuachu şoku! Alanyaspor maçında yok 1

Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Kulüp doktorlarının yaptığı ilk tetkiklerin ardından dev golcünün tedavisine vakit kaybetmeden başlandığı duyuruldu.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor da Onuachu şoku! Alanyaspor maçında yok 2

Bordo-Mavili kulüpten yapılan o resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, ilerleyen günlerde çekilecek olan detaylı MR sonrasında netlik kazanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı!Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı!
Milan Skriniar'ın villası soyuldu! Zarar 40 bin dolarMilan Skriniar'ın villası soyuldu! Zarar 40 bin dolar

En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

