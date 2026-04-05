Trabzonspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması: "Provoke etti

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı bitiminde çıkan kavgayla ilgili açıklama yayımlayarak Abdülkerim Bardakcı'nın olayları provoke ettiğini söyledi.

Trabzonspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması: "Provoke etti
Emre Şen
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrasında yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA...

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 28. haftasında, sahamızda oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Galatasaray karşılaşmasının ardından, futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu ile Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Karşılaşma sonrasında takımımızın galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında futbolcumuz Onuralp Çakıroğlu, takım arkadaşlarıyla birlikte bu coşkuya ortak olmuştur. Bu esnada Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, oyuncumuza yönelik olarak "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle sözlü sataşmada bulunmuştur.

Futbolcumuz, söz konusu provokasyona karşılık vermemiş, yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret etmiştir. Buna rağmen ilgili futbolcu, sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur.

Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.

Futbolcumuzu hedef alan bu davranışların yanı sıra, olay sonrasında sosyal medyada oyuncumuz hakkında yapılan çirkin ve kabul edilemez paylaşımları da en güçlü şekilde kınıyor; konunun takipçisi olacağımızı ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını önemle vurguluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Trabzonspor Abdülkerim Bardakcı Onuralp Çakıroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ayıp ettin Bardakçı. Yakışıklı çocuksun ama ayıp ettin. Milli olarak sevdik seni. Bu maçta çok kötü idin, ondan mı bu öfke.
Fenerli futbolcu yapsaydı bu hareketi,ortalık karışır,sınır dışı edin derlerdi,yapı ve cemaat kalıntıları
kindarliķ had safhaya ulaştı bunun sonu nereye varacak nasıl yabancı var hakemi geliyorsa ülke olarak yabancı tff.baskanı gelsin istiyoruz
