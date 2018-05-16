Süper Lig'de yılın takası!
Süper Lig'de yılın takası!
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Gelecek sezon için şimdiden yeni yönetimiyle planlamalara başlayan Trabzonspor, Beşiktaş ile dev bir takas yapmaya hazırlanıyor.
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Yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak isteyen Bordo-Mavililer, Sosa’yı yeniden takımda görmek isteyen Kartal’a “Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’i bize verin, biz de size Sosa’yı verelim” teklifi yapmaya hazırlanıyor.
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Beşiktaş'ın yeniden kadroda görmek istediği Sosa için gelen teklifi değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer, yeni bir öneri ile Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.
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Trabzonspor’un Sosa karşılığında Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’e karşılık Sosa’yı isteyecek.
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Başkan Fikret Orman’ın bu teklife sıcak bakması halinde Arjantinli yıldız gelecek sezondan itibaren eski takımında forma giymeye başlayacak.
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Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzon’un yolunu tutacak.
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BURAK TRANSFERİ DE BİTİRİLECEK | Her iki kulüp de aralarındaki iyi diyaloğu kullanarak hem bu takas operasyonunu hem de Burak Yılmaz transferini bitirmeyi hedefliyor.
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Beşiktaş ve Trabzonlu yetkililerin, ligin sona ermesi ile birlikte yeniden bir araya gelerek Sosa ve Burak Yılmaz transferlerini olumlu sonuçlandırması bekleniyor.
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ROTA GÜNEY AMERİKA! | Bu arada Çin'e giden Dusko Tosic’in ayrılma ihtimaline karşın Pepe’nin yanına iyi bir stoper almak isteyen Kartal’da rota Güney Amerika...
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Mitrovic’in yanı sıra Vida’dan da beklenen performansı alamayan Siyah-Beyazlılar’ın Brezilya’dan genç bir stoper transfer etme planının olduğu ortaya çıktı.
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AKBABA DEĞİL TÜRÜÇ | Öte yandan Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden start veren Beşiktaş’ta yerli olarak düşünülen Deniz Türüç için de temasların hızlandırılacağı öğrenildi.
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Alanya’dan Emre Akbaba’nın Siyah-Beyazlı kulübe geleceği yönünde çıkan haberlere karşın Kartal’ın ilk hedefinin Deniz Türüç olduğu iddia edildi.
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YENİDEN MANDZUKIC | Diğer yandan Cenk Tosun'un gidişinden sonra Vagner Love'ı ve Larin'i transfer eden Beşiktaş, yine eski göz ağrısı Mandzukic'e yönelmeye hazırlanıyor.
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Beşiktaş’ın gündeminde olan Mario Mandzukic’in sezon sonunda Juventus’tan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Siyah-Beyazlılar’ın Hırvat golcü için temaslarda olduğu belirtildi.
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Roma’da bulunan transfer komitesinin zemin yokladığı öğrenilirken Juventus’un CEO’su Moratta’nın “Mandzukic harika bir oyuncu...
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Ancak bu takımda kalıp kalmayacağı konusundaki motivasyonunu da bilmek zorundayız” sözleri transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti.
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Bu sezon Serie A'da 31 maça çıkan Mandzukic, 5 gol 3 asistlik bir katkı sağladı. (Habertürk)
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