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Süper Lig'de yılın takası!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.05.2018 19:30 | Son Güncelleme

Süper Lig'in iki dev takımı çok konuşulacak bir takas planı içerisinde. İşte detaylar...

Süper Lig'de yılın takası!

Süper Lig'de yılın takası!

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Gelecek sezon için şimdiden yeni yönetimiyle planlamalara başlayan Trabzonspor, Beşiktaş ile dev bir takas yapmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon için şimdiden yeni yönetimiyle planlamalara başlayan Trabzonspor, Beşiktaş ile dev bir takas yapmaya hazırlanıyor.
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Yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak isteyen Bordo-Mavililer, Sosa’yı yeniden takımda görmek isteyen Kartal’a “Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’i bize verin, biz de size Sosa’yı verelim” teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak isteyen Bordo-Mavililer, Sosa’yı yeniden takımda görmek isteyen Kartal’a “Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’i bize verin, biz de size Sosa’yı verelim” teklifi yapmaya hazırlanıyor.
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Beşiktaş'ın yeniden kadroda görmek istediği Sosa için gelen teklifi değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer, yeni bir öneri ile Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeniden kadroda görmek istediği Sosa için gelen teklifi değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer, yeni bir öneri ile Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.
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Trabzonspor’un Sosa karşılığında Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’e karşılık Sosa’yı isteyecek.

Trabzonspor’un Sosa karşılığında Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’e karşılık Sosa’yı isteyecek.
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Başkan Fikret Orman’ın bu teklife sıcak bakması halinde Arjantinli yıldız gelecek sezondan itibaren eski takımında forma giymeye başlayacak.

Başkan Fikret Orman’ın bu teklife sıcak bakması halinde Arjantinli yıldız gelecek sezondan itibaren eski takımında forma giymeye başlayacak.
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Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzon’un yolunu tutacak.

Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzon’un yolunu tutacak.
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BURAK TRANSFERİ DE BİTİRİLECEK | Her iki kulüp de aralarındaki iyi diyaloğu kullanarak hem bu takas operasyonunu hem de Burak Yılmaz transferini bitirmeyi hedefliyor.

BURAK TRANSFERİ DE BİTİRİLECEK | Her iki kulüp de aralarındaki iyi diyaloğu kullanarak hem bu takas operasyonunu hem de Burak Yılmaz transferini bitirmeyi hedefliyor.
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Beşiktaş ve Trabzonlu yetkililerin, ligin sona ermesi ile birlikte yeniden bir araya gelerek Sosa ve Burak Yılmaz transferlerini olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

Beşiktaş ve Trabzonlu yetkililerin, ligin sona ermesi ile birlikte yeniden bir araya gelerek Sosa ve Burak Yılmaz transferlerini olumlu sonuçlandırması bekleniyor.
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ROTA GÜNEY AMERİKA! | Bu arada Çin'e giden Dusko Tosic’in ayrılma ihtimaline karşın Pepe’nin yanına iyi bir stoper almak isteyen Kartal’da rota Güney Amerika...

ROTA GÜNEY AMERİKA! | Bu arada Çin'e giden Dusko Tosic’in ayrılma ihtimaline karşın Pepe’nin yanına iyi bir stoper almak isteyen Kartal’da rota Güney Amerika...
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Mitrovic’in yanı sıra Vida’dan da beklenen performansı alamayan Siyah-Beyazlılar’ın Brezilya’dan genç bir stoper transfer etme planının olduğu ortaya çıktı.

Mitrovic’in yanı sıra Vida’dan da beklenen performansı alamayan Siyah-Beyazlılar’ın Brezilya’dan genç bir stoper transfer etme planının olduğu ortaya çıktı.
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AKBABA DEĞİL TÜRÜÇ | Öte yandan Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden start veren Beşiktaş’ta yerli olarak düşünülen Deniz Türüç için de temasların hızlandırılacağı öğrenildi.

AKBABA DEĞİL TÜRÜÇ | Öte yandan Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden start veren Beşiktaş’ta yerli olarak düşünülen Deniz Türüç için de temasların hızlandırılacağı öğrenildi.
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Alanya’dan Emre Akbaba’nın Siyah-Beyazlı kulübe geleceği yönünde çıkan haberlere karşın Kartal’ın ilk hedefinin Deniz Türüç olduğu iddia edildi.

Alanya’dan Emre Akbaba’nın Siyah-Beyazlı kulübe geleceği yönünde çıkan haberlere karşın Kartal’ın ilk hedefinin Deniz Türüç olduğu iddia edildi.
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YENİDEN MANDZUKIC | Diğer yandan Cenk Tosun'un gidişinden sonra Vagner Love'ı ve Larin'i transfer eden Beşiktaş, yine eski göz ağrısı Mandzukic'e yönelmeye hazırlanıyor.

YENİDEN MANDZUKIC | Diğer yandan Cenk Tosun'un gidişinden sonra Vagner Love'ı ve Larin'i transfer eden Beşiktaş, yine eski göz ağrısı Mandzukic'e yönelmeye hazırlanıyor.
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Beşiktaş’ın gündeminde olan Mario Mandzukic’in sezon sonunda Juventus’tan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Siyah-Beyazlılar’ın Hırvat golcü için temaslarda olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın gündeminde olan Mario Mandzukic’in sezon sonunda Juventus’tan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Siyah-Beyazlılar’ın Hırvat golcü için temaslarda olduğu belirtildi.
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Roma’da bulunan transfer komitesinin zemin yokladığı öğrenilirken Juventus’un CEO’su Moratta’nın “Mandzukic harika bir oyuncu...

Roma’da bulunan transfer komitesinin zemin yokladığı öğrenilirken Juventus’un CEO’su Moratta’nın “Mandzukic harika bir oyuncu...
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Ancak bu takımda kalıp kalmayacağı konusundaki motivasyonunu da bilmek zorundayız” sözleri transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti.

Ancak bu takımda kalıp kalmayacağı konusundaki motivasyonunu da bilmek zorundayız” sözleri transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti.
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Bu sezon Serie A'da 31 maça çıkan Mandzukic, 5 gol 3 asistlik bir katkı sağladı. (Habertürk)

Bu sezon Serie A'da 31 maça çıkan Mandzukic, 5 gol 3 asistlik bir katkı sağladı. (Habertürk)
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