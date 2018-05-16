Süper Lig'de yılın takası!

Süper Lig'de yılın takası!

1 / 17 Gelecek sezon için şimdiden yeni yönetimiyle planlamalara başlayan Trabzonspor, Beşiktaş ile dev bir takas yapmaya hazırlanıyor.

2 / 17 Yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak isteyen Bordo-Mavililer, Sosa’yı yeniden takımda görmek isteyen Kartal’a “Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’i bize verin, biz de size Sosa’yı verelim” teklifi yapmaya hazırlanıyor.

3 / 17 Beşiktaş'ın yeniden kadroda görmek istediği Sosa için gelen teklifi değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer, yeni bir öneri ile Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.

4 / 17 Trabzonspor’un Sosa karşılığında Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek’e karşılık Sosa’yı isteyecek.

5 / 17 Başkan Fikret Orman’ın bu teklife sıcak bakması halinde Arjantinli yıldız gelecek sezondan itibaren eski takımında forma giymeye başlayacak.

6 / 17 Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek de Trabzon’un yolunu tutacak.

7 / 17 BURAK TRANSFERİ DE BİTİRİLECEK | Her iki kulüp de aralarındaki iyi diyaloğu kullanarak hem bu takas operasyonunu hem de Burak Yılmaz transferini bitirmeyi hedefliyor.

8 / 17 Beşiktaş ve Trabzonlu yetkililerin, ligin sona ermesi ile birlikte yeniden bir araya gelerek Sosa ve Burak Yılmaz transferlerini olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

9 / 17 ROTA GÜNEY AMERİKA! | Bu arada Çin'e giden Dusko Tosic’in ayrılma ihtimaline karşın Pepe’nin yanına iyi bir stoper almak isteyen Kartal’da rota Güney Amerika...

10 / 17 Mitrovic’in yanı sıra Vida’dan da beklenen performansı alamayan Siyah-Beyazlılar’ın Brezilya’dan genç bir stoper transfer etme planının olduğu ortaya çıktı.

11 / 17 AKBABA DEĞİL TÜRÜÇ | Öte yandan Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden start veren Beşiktaş’ta yerli olarak düşünülen Deniz Türüç için de temasların hızlandırılacağı öğrenildi.

12 / 17 Alanya’dan Emre Akbaba’nın Siyah-Beyazlı kulübe geleceği yönünde çıkan haberlere karşın Kartal’ın ilk hedefinin Deniz Türüç olduğu iddia edildi.

13 / 17 YENİDEN MANDZUKIC | Diğer yandan Cenk Tosun'un gidişinden sonra Vagner Love'ı ve Larin'i transfer eden Beşiktaş, yine eski göz ağrısı Mandzukic'e yönelmeye hazırlanıyor.

14 / 17 Beşiktaş’ın gündeminde olan Mario Mandzukic’in sezon sonunda Juventus’tan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, Siyah-Beyazlılar’ın Hırvat golcü için temaslarda olduğu belirtildi.

15 / 17 Roma’da bulunan transfer komitesinin zemin yokladığı öğrenilirken Juventus’un CEO’su Moratta’nın “Mandzukic harika bir oyuncu...

16 / 17 Ancak bu takımda kalıp kalmayacağı konusundaki motivasyonunu da bilmek zorundayız” sözleri transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltti.