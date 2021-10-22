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Trabzonspor'dan Hulk açıklaması

22.10.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Hulk için kulübü Atletico Mineiro'ya teklif yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Trabzonspor'dan Hulk açıklaması

Trabzonspor devre arasında Hulk'u almak istediği yönündeki haberleri yalanladı. Brezilya'da yayın yapan UOL.com internet sitesi, Bordo-Mavililer'in, 35 yaşındaki süperstar için Atletico Mineiro'ya 4 milyon Euro teklif ettiği, Hulk'a da orada kazandığının 3 katı fazlasını önerdiğini iddia etti.

Bordo Mavililer, transfer haberini internet sitesinden yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Brezilya basınına dayandırılan; kulübümüzün Brezilyalı oyuncu Givanildo Vieira de Souza (Hulk) ile ilgilendiğine dair haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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