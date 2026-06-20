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Trabzonspor'dan Napoli çıkarması: Maradona ve Hamsik detayları dikkat çekti

Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları sosyal medya hesaplarından yayınladığı özel reklam filmiyle tanıttı. İtalya'nın futbol şehri Napoli'de çekilen tanıtım filminde, bordo-mavili kulübün eski yıldızı Marek Hamsik ve Diego Armando Maradona figürleri ve 2010-2011 sezonuna yönelik dikkat çeken detaylar öne çıktı.

Trabzonspor'dan Napoli çıkarması: Maradona ve Hamsik detayları dikkat çekti

Trabzonspor'un yeni sezon forma lansmanı için hazırladığı reklam filmi, futbol kültürüyle özdeşleşen Napoli sokaklarında çekildi. Şehir takımı kimliğiyle öne çıkan Napoli ile Trabzon arasında kurulan bağ, film boyunca farklı sahnelerle işlendi. Bordo-mavili kulübün geçmişten günümüze uzanan hikayesine vurgu yapılan tanıtımda, taraftarların yakından tanıdığı semboller de yer aldı.

Trabzonspor dan Napoli çıkarması: Maradona ve Hamsik detayları dikkat çekti 1

HAMSİK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Reklam filminin en dikkat çeken bölümlerinden biri, hem Napoli hem de Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza atan Marek Hamsik'e yapılan gönderme oldu. Napoli'nin efsane isimlerinden biri olan ve Trabzonspor'un 2021-2022 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Slovak futbolcuya ilişkin detaylar, taraftarların beğenisini topladı.

Trabzonspor dan Napoli çıkarması: Maradona ve Hamsik detayları dikkat çekti 2

MARADONA FİGÜRLERİ VE 2010-2011 GÖNDERMESİ

Napoli'nin unutulmaz yıldızı Diego Armando Maradona'yı simgeleyen figürlerin de yer aldığı reklam filminde, Trabzonspor taraftarlarının hafızasında özel bir yere sahip olan 2010-2011 sezonuna yönelik göndermeler de dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan sahneler, bordo-mavili taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

MUÇİ VE SERAY KAYA KAMERA KARŞISINDA

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Ernest Muçi'nin de rol aldığı tanıtım filminde, ünlü oyuncu Seray Kaya da yer aldı. Futbol ve şehir kültürünü bir araya getiren reklam filmi, görsel anlatımıyla dikkat çekerken, kulübün yeni sezon vizyonuna da vurgu yaptı.

Trabzonspor dan Napoli çıkarması: Maradona ve Hamsik detayları dikkat çekti 3

DÖRT FARKLI FORMA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bordo-mavili kulüp, reklam filmiyle birlikte 2026-2027 sezonunda kullanacağı dört farklı formayı taraftarların beğenisine sundu. Klasik çubuklu formanın yanı sıra alternatif tasarımların da yer aldığı koleksiyonun, kısa sürede yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan reklam filmi, yayınlanmasının ardından binlerce beğeni ve yorum alırken, taraftarlar özellikle Napoli teması, Hamsik göndermesi ve 2010-2011 sezonuna ilişkin detayları ön plana çıkardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor hamsik napoli
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