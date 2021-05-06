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Trabzonspor'dan Tiquinho'ya resmi teklif!

06.05.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesini feshederek boşa çıkan Porto'nun eski golcüsü Tiquinho Soares ile ilgilenen Trabzonspor'un resmi teklifini oyuncuya ilettiği belirtildi.

Trabzonspor'dan Tiquinho'ya resmi teklif!

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezondaki zirve yarışında çok daha iddialı olmayı hedefleyen Trabzonspor, bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Trabzonspor'un golcü transferi noktasında en önemli hedefi ise Tiquinho Soares...

Maisfutebol'a göre Tiquinho ile Trabzonspor ve Portekiz'den Vitoria Guimaraes ilgileniyor. Trabzonspor'un maddi anlamda oldukça iyi bir teklifi oyuncuya resmen ilettiği belirtilmekte. Brezilyalı golcü, Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger ile olan sözleşmesini feshederek serbest kalmıştı.

PORTEKİZ'E DÖNMEK İSTİYOR İDDİASI

Trabzonspor'un etkileyici teklifine rağmen oyuncunun önceliğinin daha önce forma giydiği Portekiz'e dönmek olduğu aktarılıyor. 30 yaşındaki golcü oyuncu, daha önce Portekiz'de Nacional, Vitoria Guimaraes ve Porto formaları giymişti.

Vitoria Guimaraes'in Trabzonspor'a göre daha düşük ücretlerde bir teklif ile oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarılıyor. Fakat daha önce Atletico Mineiro, Palmeiras ve Sao Paulo gibi Brezilya ekipleri ile olan görüşmeleri maaş seviyesinin düşüklüğü nedeniyle iptal edilmişti.


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