Trabzonspor, Daniel Sturridge ile her konuda anlaştı

Trabzonspor'dan son dakika transferi... A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan yıldız forvet Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

1 Eylül 1989 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen yıldız futbolcu forvet mevkisinde forma giymektedir. 1.80 boyundaki oyuncu sol ayağını kullanmaktadır.

Futbola Aston Villa Altyapısında başlayan Sturridge, 2000 yılında Coventry City'nin altyapısına geçiş yaptı. 2003 yılında da Manchester City'nin dikkatini çeken yıldız futbolcu City'nin altyapısına transfer oldu. Manchester City'de ilk kez A Takıma 2007/2008 sezonunda çıkan oyuncu, o sezon hem FA Youth Cup, hem FA Cup hem de Premier Cup'da gol atan tek futbolcu olmuştu. 2009 yılında 7,25 Milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan İngiliz futbolcu, burada çıktığı 96 maçta 24 kez ağları sarsarken, 10'da asist yapmıştır.

Bir sezon Bolton'a kiralanan yıldız, 2013 yılında 15 Milyon Euro bedelle Liverpool'a transfer olmuştur. İngiliz ekibi ile 160 karşılaşmaya çıkan oyuncu 68 gol atıp, 28 asist yapmıştır.

