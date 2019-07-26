SPOR

Trabzonspor, Daniel Sturridge ile her konuda anlaştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.07.2019 21:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan yıldız forvet Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Daniel Sturridge ile her konuda anlaştı

Trabzonspor'dan son dakika transferi... A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan yıldız forvet Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?
1 Eylül 1989 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen yıldız futbolcu forvet mevkisinde forma giymektedir. 1.80 boyundaki oyuncu sol ayağını kullanmaktadır.

Futbola Aston Villa Altyapısında başlayan Sturridge, 2000 yılında Coventry City'nin altyapısına geçiş yaptı. 2003 yılında da Manchester City'nin dikkatini çeken yıldız futbolcu City'nin altyapısına transfer oldu. Manchester City'de ilk kez A Takıma 2007/2008 sezonunda çıkan oyuncu, o sezon hem FA Youth Cup, hem FA Cup hem de Premier Cup'da gol atan tek futbolcu olmuştu. 2009 yılında 7,25 Milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan İngiliz futbolcu, burada çıktığı 96 maçta 24 kez ağları sarsarken, 10'da asist yapmıştır.

Bir sezon Bolton'a kiralanan yıldız, 2013 yılında 15 Milyon Euro bedelle Liverpool'a transfer olmuştur. İngiliz ekibi ile 160 karşılaşmaya çıkan oyuncu 68 gol atıp, 28 asist yapmıştır.

Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor! Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor!
'Eksiklerimizin farkındayız''Eksiklerimizin farkındayız'
Trabzon Hoffenheim'la yenişemediTrabzon Hoffenheim'la yenişemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor daniel sturridge

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını kaldırdı

Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını kaldırdı

Karius'tan Şenol Güneş'e gönderme

Karius'tan Şenol Güneş'e gönderme

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Aytaç Kara'dan itiraf

Aytaç Kara'dan itiraf

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yusuf Yazıcı için bomba iddia

Yusuf Yazıcı için bomba iddia

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!

Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!

Okuyucu Yorumları 18 yorum
yavaaşşşşşşşş
vay be hiç beklemiyordum helal olsun,çok iyi santrafor
Bu gerçek mi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Daniel Sturridge ile her konuda anlaştı

Trabzonspor'dan bomba transfer

Ünal Karaman: Eksiklerimizin farkındayız

'Eksiklerimizin farkındayız'

Trabzonspor 3 - 3 Hoffenheim (Hazırlık maçı)

Trabzon Hoffenheim'la yenişemedi

Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti

Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti

Trabzonspor’a Çek forvet Patrick Schick

Trabzonspor’a Çek forvet

Trabzonspor'un rakibi Hoffenheim

Trabzon'un rakibi Hoffenheim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.