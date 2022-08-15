YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Danimarka'ya gitti

Trabzonspor, Danimarka'ya gitti

15.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Danimarka'ya gitti

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda yapacağı Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah toplanan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçak ile Danimarka'ya hareket etti.

Bordo-mavili takımın 23 futbolcudan oluşan kadrosunda sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca, yer almıyor. Yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Karadeniz ekibinin 23 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kaan Moradaoğlu, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Marc Bartra, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius

-Son çalışma Danimarka'da

Trabzonspor, Kopenhag maçı öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Parken Stadı'nda gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapılacak.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius TSİ 20.30'da basın toplantısına katılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:24
Öğle
12:31
İkindi
16:20
Akşam
19:28
Yatsı
20:59

Trabzon Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Koza Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Hürriyet Eczanesi
Arsin
Kadir Eczanesi
Besikduzu
Çağlar Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Koçhan Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.