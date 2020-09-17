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Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON HABERLERİ  | 17.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı, Pereira ile Hosseini'nin ise koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Denizli'ye gidecek.

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