Trabzonspor, Denzlispor deplasmanında fırsatı değerlendiremedi

66 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada bu sonuçla 62 puanda kalan Trabzonspor'un rakibiyle 4 puanlık farkı değişmedi. Yukatel Denizlispor ise ligde 5 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 35'e çıkararak kümede kalma umutlarını artırdı.

Yukatel Denizlispor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili ekip, bu sezon galip duruma geçmesine rağmen 3 puanla ayrılamadığı 12 karşılaşmada 27 puan kaybetti.

- Ekuban'ın 5. golü

Takımının ilk golüne imza atan Ekuban, bu sezon 5. golüne ulaştı.

Bu sezon müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde 14. golünü kaydeden bordo-mavili ekip, bu zaman aralığında en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

- Sosa cezalı

Yukatel Denizlispor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jose Sosa, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

