YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, deplasmanda yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, deplasmanda yenilmezliğini sürdürmek istiyor

TRABZON HABERLERİ  | 05.03.2020 11:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'de hafta sonu Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor, dış sahada 165 günlük yenilmezliğini sürdürerek zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek - Karadeniz ekibi, ligde kalan 11 maçın 7'sini dış sahalarda oynayacak

SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor, deplasmanda 165 günlük yenilmezliğini sürdürerek yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.

Ligde bir maç eksiğiyle 48 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Dış sahalardaki müsabakalarda 19 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergilerken ligde de dış sahada en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

- Tek yenilgi Sivas'ta

Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor deplasmanında son dakikada yediği golle aldı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 165 gündür deplasmanda mağlup olmayarak dış sahada da en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan ekip oldu.

- 11 maçın 7'sini deplasmanda oynayacak

Trabzonspor, ligde kalan 11 maçın 7'sini deplasmanda oynayacak.

Bordo-mavililer, ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak, ardından erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Ligin 27. haftasında Göztepe, 28. haftasında da Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla art arda yine iki dış saha maçına çıkacak Karadeniz ekibi, daha sonra 30. haftada Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Karadeniz ekibi, ligin 32. haftasında Yukatel Denizlispor'a, ligin son haftasında da Hes Kablo Kayserispor'a konuk olarak bu sezonki maçlarını tamamlayacak.

- Bu sezonki deplasman maçları

Trabzonspor, bu sezon Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanlarında 1-1'lik, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
Anahtar Kelimeler:
Deplasman maçları Futbol Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:38
İkindi
15:48
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Saygılı Eczanesi
Ortahisar
Tanjant Eczanesi
Ortahisar
Ebru Eczanesi
Akcaabat
Öznur Eczanesi
Akcaabat
Ümit Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Türkiye ile Hindistan'ın ticaret potansiyeli görüşüldü

Türkiye ile Hindistan'ın ticaret potansiyeli görüşüldü

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.