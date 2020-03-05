Trabzonspor, deplasmanda yenilmezliğini sürdürmek istiyor

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 165 gündür deplasmanda mağlup olmayarak dış sahada da en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan ekip oldu.

Dış sahalardaki müsabakalarda 19 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergilerken ligde de dış sahada en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

Ligde bir maç eksiğiyle 48 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Ligin 27. haftasında Göztepe, 28. haftasında da Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla art arda yine iki dış saha maçına çıkacak Karadeniz ekibi, daha sonra 30. haftada Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Karadeniz ekibi, ligin 32. haftasında Yukatel Denizlispor'a, ligin son haftasında da Hes Kablo Kayserispor'a konuk olarak bu sezonki maçlarını tamamlayacak.

- Bu sezonki deplasman maçları

Trabzonspor, bu sezon Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanlarında 1-1'lik, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.

