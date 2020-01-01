Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den dayanışma çağrısı:

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılmasıyla başlayan süreçte bordo-mavili camiaya dayanışma çağrısında bulundu.

Ali Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman ile Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından bizzat görüştüğünü ve karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını ifade etti.

Yönetim kurulu ile Ünal Karaman'ın birlikte verdiği bu kararın ardından, basında ve özellikle sosyal medyada gerçek dışı beyanların yer aldığını, bu nedenle de açıklama yapma gereği doğduğunu aktaran Sürmen, şöyle devam etti:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Trabzonspor Kulübü başkanlık makamı, camianın saygı, sevgi ve hiyerarşisinin sorumlu en üst mercii olup, kulüp içerindeki görevi, konumu ne olursa olsun, gerek hizmette, gerekse söylemde bu hiyerarşiye uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hiyerarşide yaşanan çok temel bir aksaklık nedeniyle oluşan bugünkü tablonun, Trabzonspor camiası ve büyük Trabzonspor ailesi tarafından çok iyi anlaşılacağını umut ediyoruz. Ancak ne yazık ki yaşanan bu olayların ardından, şampiyonluk yarışında bulunduğumuz kulüplerle organik bağı görülen, onların armalarını kullanan çeşitli, 'troll' olarak tabir edilen, sosyal medya tetikçilerinin camiamızın içinde huzursuzluğa yol açtığı görülmüştür."