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Trabzonspor efsanelerinden Ibrahim Yattara, Sivas'ta bir amatör kulüp ile anlaşma sağladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.02.2024 16:02 | Son Güncelleme:
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Karadeniz ekibi Trabzonspor'da uzun yıllar forma giymiş olan Ibrahim Yattara Sivas'ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor’a transfer oldu.

Trabzonspor'da yıllarca futbol oynayan ve taraftarın da sevgisini kazanan İbrahim Yattara, Sivas'ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor’a transfer oldu.

LİSANSI ÇIKTI

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Ayrıca, İmranlıspor’a transfer olan İbrahim Yattara'nın lisansı bugün çıktı.

"Futbolcumuz İbrahim Yattara'nın lisansı bugün itibariyle çıktı. Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur."

IBRAHİM YATTARA KİMDİR?

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İbrahim Yattara Gine'in Kamsar şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Gineli bir futbolcudur. Yattara, 1980 doğumludur. Türkiye'ye Belçika kulüplerinden olan Royal Antwerp takımından gelmiştir. Gineli futbolcu önce Trabzonspor'da daha sonra ise Mersin İdman Yurdu forması giymiştir.

İbrahim Yattara, kariyeri boyunca 340 maça çıkmış ve bu maçlarda 85 gol atmıştır.

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