Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçta Hakem Turgut Dorman düdük çalacak. Dorman'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Ali Tuna üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tosunoğlu olarak açıklandı. Teknik direktör Nenad Bjelica öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının canlı yayınlanacağı kanal, muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın saati...
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı 22 Mayıs 2023 Pazartesi saat 20.00'de gerçekleşti.
Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana geldi.
Trabzonspor ve Fatih Karagümrük bu zamana dek Ligde 7 kez kozlarını paylaştı.
Trabzonspor 5, Fatih Karagümrük 1 kez yendi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmişti.
Bordo-Mavililerde teknik direktör Bjelica, Karagümrük maçında değişikliklere gidecek. Tecrübeli hocanın kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönüyor olması ve Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi sebebiyle yapacağı değişikliklerde savunmanın solunda Arif Boşluk'a, orta sahada Doğucan'ın yerine Bakasetas'a görev vermesi ön görülüyor
Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.
Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Bartra,Arif,Sıopıs, Hamsik,Bakasetas, Abdülkadir,Trezeguet, Umut
Karagümrük 11'i: Batuhan, Salih, Dresevıc, Biraschi, Lobjanıdze, Levent, Ozdoev, Feghouli, Diagne, Borını, Shukurov