Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması, yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.



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