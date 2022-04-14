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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

14.04.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması, yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

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