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Trabzonspor-Fenerbahçe maçını iki takımın taraftarları birlikte izledi

ANKARA HABERLERİ  | 03.03.2020 21:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını iki takımın taraftarları birlikte izledi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadeleyi Ankara'da iki takımın taraftarları birlikte izledi.

Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu ile Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Spor Kulübü Derneğinin (AFİDER) organizasyonunda bir araya gelen taraftarlar Hamamönü'ndeki federasyon binasında mücadeleyi takip etti.

Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu, birlik ve beraberliği öne çıkarmak adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "Biz teklifte bulunduk, sağ olsunlar bizi kırmadılar, seve seve geleceklerini söylediler. Spor kardeşliktir, spor barıştır. Ben 55 yaşındayım, en son 1984'te Fenerbahçelilerle yan yana maç seyrettim. İnşallah bu bir başlangıç olur. Türkiye'ye bir mesaj vermek istedik. Beraber inşallah bundan sonra da maçları seyrederiz. Suriye'deki şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Onların adına bu beraberliği kamuoyuna yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AFİDER Başkanı Engin Aygüney de davetleri için Hacıfazlıoğlu'na teşekkür ederek, "Spor, dostluk ve kardeşliktir. Önemli olan hep birlikte çalışarak Türk sporunu ileri seviyelere taşımaktır. Daha büyük üzüntülerimiz var, şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Başkanımızla dostluk anlamında bir araya geldik ve çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hacıfazlıoğlu, daha sonra Aygüney'e özel yapım kemençe hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Taraftar Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası

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