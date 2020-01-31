Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de kariyerini sürdüren ve sakatlığı nedeniyle memleketi Trabzon'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın da izlediği kaydedildi.

Ağaoğlu ve oyuncular, antrenman sonrası eski takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

Bordo-mavili takım, idmanın ardından kampa girdi.

Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

