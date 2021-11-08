YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının skorunu bilen 163 taraftara forma hediye edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının skorunu bilen 163 taraftara forma hediye edildi

08.11.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının skorunu bilen 163 taraftara forma hediye edildi

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının skorunu doğru tahmin eden 163 kişiye Trabzonspor forması hediye etti.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 17 Ekim Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının skorunu doğru tahmin eden kişilere Trabzonspor forması hediye edeceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Bordo-mavili ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın skorunu doğru tahmin eden 15 kişiyi makamında ağırlayan Başkan Genç, taraftarlara Trabzonspor formalarını teslim etti.

Başkan Genç, normalde 5 kişiye forma hediye edeceklerini ancak gelen yoğun talep sonucu maçın skorunu doğru tahmin eden toplam 163 kişiye forma hediye etmeyi kararlaştırdıklarını belirterek, Trabzon dışında yaşayanların formalarını da kargoyla gönderdiklerini kaydetti.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un ezeli rakibi olduğunu dile getiren Genç, "Derbiyle ilgili hoş bir anı olması, Trabzonsporluların ve futbolseverlerin merakını daha da cezbetmek için böyle bir aktivite tasarladık. Sosyal medya hesabımızdan paylaştığımız andan itibaren maç skoruyla ilgili çok sayıda futbolsever tahminlerde bulundu. Etkinliğimiz çok yoğun bir ilgiyle karşılandı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldıGelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi:AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Trabzon'da gençlerle bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:54
Öğle
12:10
İkindi
14:51
Akşam
17:16
Yatsı
18:38

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.