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Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için Vestel'le 3 yıllığına anlaştı

28.06.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, forma göğüs sponsorluğu için Vestel'le 3 yıllığına anlaştı

Trabzonspor Kulübü ile Vestel Şirketler Grubu arasında forma göğüs sponsorluğu konusunda üç yıllık anlaşma sağlandı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Vestel Şirketler Grubu ile forma göğüs sponsorluğu konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere üç yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan anlaşma ile şirketimiz tarafından forma göğüs sponsorluğu yanında stadyum ve tesisler başta olmak üzere çeşitli reklam alanlarında, reklam ve tanıtım hizmetleri hakkı tanınmıştır. Vestel Şirketler Grubu şirketimize, forma göğüs sponsorluğu ile diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında 2022-2023 futbol sezonu için yıllık 33 milyon lira + KDV ödeme yapacaktır. Sonraki sezonların sponsorluk tutarı ise bir önceki sezondaki tutara TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artış ilave edilerek belirlenecektir. Yapılan sözleşmede ilave olarak Süper Lig ve Avrupa Kupası başarılarına göre ekstra bonuslar yer almaktadır."

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