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Trabzonspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2018 20:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında... Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Abdülkadir, Galatasaray karşısında sakatlıkları sebebiyle oynayamıyor. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının tüm detayları...

Trabzonspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan elde eden Trabzonspor, namağlup lider Galatasaray'ı sahasında yenerek zirve yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor. Galatasaray ise son 2 sezon deplasmanda puan alamadığı Trabzonspor'u bu kez yenerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

CANLI

TRABZONSPOR - GALATASARAY

STAT: Medical Park
SAAT: 21.45
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hosseini, Mustafa, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Emre, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BURAK VE ABDÜLKADİR KARDODAN ÇIKARILDI
Mücadele öncesi Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Abdülkadir Ömür şiddetli ağrıları nedeniyle teknik heyete oynamayacağını bildirdi ve zorlu mücadele öncesi kadroda yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
trabzonspor galatasaray süper lig

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