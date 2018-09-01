Trabzonspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 4. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan elde eden Trabzonspor, namağlup lider Galatasaray'ı sahasında yenerek zirve yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor. Galatasaray ise son 2 sezon deplasmanda puan alamadığı Trabzonspor'u bu kez yenerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

STAT: Medical Park

SAAT: 21.45

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Hosseini, Mustafa, Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Emre, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BURAK VE ABDÜLKADİR KARDODAN ÇIKARILDI

Mücadele öncesi Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Abdülkadir Ömür şiddetli ağrıları nedeniyle teknik heyete oynamayacağını bildirdi ve zorlu mücadele öncesi kadroda yer almadı.



