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Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor - Galatasaray maçı, Süper Lig 4. haftasının en önemli karşılaşması heyecanla bekleniyor. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, üç haftada üç galibiyet ve 9 puanla lider. Trabzonspor ise geride kalan üç maçtan bir galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik ile 4 puan toplamış durumda. Trabzonspor-Galatasaray maçının hakem ise Fırat Aydınus. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Haftanın en önemli maçında her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iyi başladı ve ilk üç haftada 9 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ile lige iyi başlamadı. İlk maçta Başakşehir'e yenilen Trabzonspor, sonrasında bir galibiyet bir de beraberlik ile 4 puan toplayabildi. Bu önemli maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Serkan Ok ile Aleks Taşcıoğlu'nun yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın 4. hakemi Alper Ulusoy. Trabzonspor - Galatasaray maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak. Maç BeIN Sports 1 kanalında ve Digitürk Play'den naklen izlenebilecek.

TRABZONSPOR İLE GALATASARAY'IN 91. RANDEVUSU

Süper Lig'de bu hafta 1 Eylül Cumartesi oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı ile iki takımı ligdeki 91. karşılaşması olacak. Bundan önce oynanan 90 maçta Trabzonspor 29 kez kazanırken Galatasaray 40 galibiyet elde etti. Geriye kalan 21 maçta beraberlikle sonlandı. İki takım arasında oynanan son 10 lig maçında Trabzonspor ve Galatasaray, beşer kez galip geldiler.

Trabzonspor ile Galatasaray ile geçen sezon oynanan maçlarda iki takım da kendi sahalarında 2-1 galip geldi. Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında ağırladığı son iki maçta galip gelmeyi başardı. Trabzon'da oynanan son 4 lig maçında Galatasaray, sadece bir kez galip gelirken Trabzonspor 3 kez galip geldi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 11 lig maçında beraberlik çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 6, Trabzonspor 5 galibiyet elde etti.

Trabzonspor ile Galatasaray arasından oynanan son 32 Süper Lig maçının 30'unda gol atıldı. Bu 30 maçın 29'unda ise ilk golü atan takım galip geldi.

GALATASARAY'DA NDIAYE FORMASINA KAVUŞUYOR!

Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda 222 gün sonra formasına kavuşacak. Geçen sezon 22 Ocak'ta Kayserispor maçında sakatlanan Ndiaye, Trabzonspor maçında hocasından görev bekliyor.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında forma giyemeyen Garry Rodrigues ile Aytemiz Alanyaspor maçında sol ayak altında ağrı hisseden Maicon Roque'nin durumu bugün yapılacak idmanın ardından belli olacak.

GALATASARAY SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI!

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan Galatasaray, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk üç haftasında ise MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamladı.

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