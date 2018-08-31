Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Haftanın en önemli maçında her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iyi başladı ve ilk üç haftada 9 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ile lige iyi başlamadı. İlk maçta Başakşehir'e yenilen Trabzonspor, sonrasında bir galibiyet bir de beraberlik ile 4 puan toplayabildi. Bu önemli maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Serkan Ok ile Aleks Taşcıoğlu'nun yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın 4. hakemi Alper Ulusoy. Trabzonspor - Galatasaray maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak. Maç BeIN Sports 1 kanalında ve Digitürk Play'den naklen izlenebilecek.

TRABZONSPOR İLE GALATASARAY'IN 91. RANDEVUSU

Süper Lig'de bu hafta 1 Eylül Cumartesi oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı ile iki takımı ligdeki 91. karşılaşması olacak. Bundan önce oynanan 90 maçta Trabzonspor 29 kez kazanırken Galatasaray 40 galibiyet elde etti. Geriye kalan 21 maçta beraberlikle sonlandı. İki takım arasında oynanan son 10 lig maçında Trabzonspor ve Galatasaray, beşer kez galip geldiler.