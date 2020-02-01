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Trabzonspor, galibiyet serisini sürdürdü

TRABZON HABERLERİ  | 01.02.2020 22:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, ligde kazanma serisini 4 maça çıkarırken, zirve yarışındaki iddiasını da güçlendirdi

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi de puansız göndererek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Trabzonspor, bir maç eksiğine rağmen puanını 38'e çıkararak 3. sırada yer aldı.

- Çimşir ile ligde kazanmaya devam etti

Trabzonspor, 40 yaşındaki teknik adamı Hüseyin Çimşir yönetimindeki ikinci lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Çimşir yönetiminde ilk lig karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak 2 maçta 6 puan elde etti.

- Sörloth, 16 gole ulaştı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Fenerbahçe ağlarını havalandırarak gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcu, sarı-lacivertliler karşısında takımının 1-1 eşitliği yakalamasını sağlarken, ligdeki gol sayısını da 16'ya yükseltti.

- Fenerbahçe 4 maç sonra kaybetti

Trabzonspor deplasmanından puan çıkartamayan Fenerbahçe, 4 maç sonra ligde kaybetti.

Ligin 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikten sonra art arda 4 maç kazanan sarı-lacivertliler, Trabzon deplasmanında bu serisini yitirdi.

Fenerbahçe, 37 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.

- İki oyuncu cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Gustavo ile dördüncü sarı kartını gören Emre Belözoğlu, cezalı duruma düştü.

Bu futbolculardan Gustavo, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki GMG Kırklarelispor, Emre Belözoğlu ise Süper Lig'in 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bitiş düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, araya giren görevliler ortamı yatıştırdı. Bordo-mavili futbolcular, daha sonra taraftarlarla galibiyeti kutladı.

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