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Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar

18.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, en son UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile oynadığı maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil'in yerine Vitor Hugo'yu tercih etti. Forvette ise Maxi Gomez yedek kulübesine çekilirken Umut Bozok görev yaptı.

Kızılyıldız maçında iç yan bağlarından sakatlık yaşayan Larsen, 11'deki yerini alırken karşılaşmada mide rahatsızlığı yaşayan Abdülkadir Ömür ise yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Yusuf Yazıcı, Bruno Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Sakatlığı düzelen Gbamin ise yedek kulübesindeki oyuncular arasında yer aldı.

- Siopis, formayı bırakmadı

Kızılyıldız maçında Abdullah Avcı'dan formayı tekrar alan Siopis, Gaziantep FK karşılaşmasında da ilk 11'de görev yaptı.

Yunan futbolcu, orta alanda Hamsik ile birlikte görev yaparak 2 maç üst üste takımdaki yerini aldı.

- Taraftarlar ilgi göstermedi

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oldu. Birkaç Gaziantep taraftarı da misafir takım tribününde yer aldı.

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