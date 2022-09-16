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Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıkarıldı

16.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıkarıldı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1250, VIP Gold 1000, VIP Silver 750, batı tribün 350, doğu tribün için ise 250 liradan satışa çıkarıldığı belirtildi.

Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği vurgulandı.

Öte yandan, TFF tarafından alınan karar gereği, 28 Ağustos'ta oynanan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribünü I, K, J, Vestel tribünü güney alt J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bu müsabakaya girişlerine izin verilmeyeceği de kaydedildi.

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