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Trabzonspor-Gaziantep maçından notlar

13.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Bordo-mavililer, ligde geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişikle sahaya çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker’in yerine Flavio'yu oynattı.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen’in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi.

Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.

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