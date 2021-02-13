Trabzonspor-Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'de Gaziantep'i sahasında 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Lig eskiyi göre yeni başladı. Bugün 16 maç kaldı. Her takımın olduğu gibi kaybedeceğimiz, sallanacağımız, dalgalanacağımız günler de olabilir." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin formasyonu farklı oynayan takımlarından bir tanesiyle karşılaştıklarını belirterek, "Gaziantep bazen 5-3-2, bazen 5-4-1 oynuyorlar. Bugün özellikle her iki oyuna da hazırlandık. Aynı zamanda da bir geçiş takımına karşı oynadık." diye konuştu.

"Topa sahip olup savunma güvenliğini de çok doğru almamız gerekiyordu." diyen Avcı, şöyle devam etti:

"Bu şekilde canımızı yakabilecek takımdı. Bu tip takımları karşı sabırlı oynamak, saha dağılımının doğru olması, pas kalitesinin iyi olması ve sabırlı topa sahip olup opsiyonları doğru kullanman gerekiyor. Erken final pasları uzaktan yaparsan rakipte bunu çok doğru kullanır. Zaman zaman bunu doğru yaptık ama bazen kazanma duygusuyla bundan vazgeçtik. Maça çıkarken de söyledim; büyük hayallerin varsa, saha içinde vazgeçmeden devam etmen gerekiyor. Her şeyini de vermen gerekiyor. Oyuncu grubu her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazen az, bazen çok yapıyor ama kazanma alışkanlığına devam ediyor. Özellikle öne geçtikten sonra da bunu en iyi şekilde ayakta tutmaya çalışıyor. Yeni transferler Bakasetas, Berat ve Yunus özellikle iki tanesi oynuyor. Bakasetas'ın skor olarak da katkısı var. Bugün geldiğimiz nokta beni mutlu ediyor. Bu zor oyunları özellikle taraftarımıza armağan ediyoruz. Bugün statta olsalar, bu oyunları aşmamız daha hızlı ve kolay olabilir. Bu şehir bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz."