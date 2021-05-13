Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde düzenlenen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.
Bu arada, antrenmanı ziyaret eden yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların bayramını kutlayıp tatlı ikramında bulundu.
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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