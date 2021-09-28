Trabzonspor Genel Sekreteri Sağıroğlu'ndan hakem Halis Özkahya ve MHK'ye tepki:

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Süper Lig'in 7. haftasında dün Aytemiz Alanyaspor ile sahalarında 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi Halis Özkahya ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunu (MHK) sert bir dille eleştirdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Sağıroğlu, Alanyaspor karşılaşmasında bordo-mavili oyuncu Hüseyin Türkmen'e kırmızı kart gösteren Özkahya'nın müsabakanın seyrine doğrudan etki ettiğini savunup, bu nedenle kendisi hakkında yeniden görüşlerini aktarma gereği doğduğunu dile getirdi.

Hakem Halis Özkahya hakkında, 7 Mart 2020'de oynadıkları Gaziantep karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün nizami golünü iptal ederek futbolcuların emeğine, camianın sevincine ve kulübün kasasına göz diktiği için "Türk futbolunun yüz karası." nitelendirmesinde bulunduklarını hatırlatan Sağıroğlu, "O başta olmak üzere, MHK içerisinde bir başka kişi, grup veya zümreye aidiyet hisseden herkes Türk futbolundan acilen el çektirilmeli ve defedilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Özellikle bilinmesini isteriz ki yaklaşık 570 günlük sürenin ardından Halis Özkahya'yı yeniden Trabzonspor'umuzun maçına verme cüreti gösteren MHK utanmasa bile, bizler Trabzonspor Kulübü olarak yaptığımız bu açıklamanın doğruluğundan, haklılığından ve bir kez daha tüm Türkiye'nin gözleri önünde tescillenmesinden utanıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Sağıroğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Futbola emek veren herkes adına, saha içi ve saha dışında alın teri döken tüm futbol ailesi adına utanıyoruz. Bizler için dün oynadığımız Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen'i haksız bir kırmızı kartla oyun dışı bırakarak bir kez daha futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya, bir figürandan başkası değildir. Kulübümüz, yine aynı tarihte yaptığı açıklamada, 'Trabzonspor Kulübü olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir.' demiştir. Tekrar ediyoruz, Trabzonspor Kulübü olarak bizim kavgamız hırsızları barındıran, kollayan, güçlendiren ve kullanan bu zihniyetledir. Yüzüne tükürülmesine rağmen 'Ya rabbi şükür.' diyecek kadar yüzsüz insanlarla ve hala bu insanları hakem camiası içerisinde barındıran karanlık odaklarladır. Bizler biliyor ve görüyoruz ki Halis Özkahya bu sistem içerisinde yalnız değil. Onu görevlendiren, onu harekete geçiren, onu yöneten ve yönlendiren birileri var. Bu karanlık sistem içerisinde kendine yer edinmiş, Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışan ve kapalı kapılar ardına saklanıp alçakça planlar yapan birileri var. Ancak onlar da bilmeli ki karşılarında yönetimiyle, teknik direktörüyle, futbolcusu ve taraftarıyla tek yürek şampiyonluk yolunda ilerleyen bir Trabzonspor camiası var. Herkesi büyük bir dikkatle bu gerçekleri anlamaya davet ediyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz."

