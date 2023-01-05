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Trabzonspor Giresunspor maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

05.01.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Giresunspor maçının hakemi Ali Palabıyık, bugün Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri; rakip takımı ağırladığı son karşılaşmadan eşitlikle ayrılırken aynı takımla karşılaştığı altı resmi maçtan ise galip ayrılmıştı. Şimdi gözler Trabzonspor Giresunspor maçına çevrildi. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor Giresunspor maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? Ali Palabıyık hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor Giresunspor maçının hakemi Ali Palabıyık 5 Ocak 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleriarasında yer alıyor. Trabzonspor Giresunspor maçınıda görev alan deneyimli hakemin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olarak açıklandı. Abdullah Avcı'nın teknik direktör olduğu Trabzonspor sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Peki, Trabzonspor Giresunspor maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir? İşte Hakem Ali Palabıyık'ın hayatı ve biyografisi...

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri:

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlayen Ali Palabıyık, 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.[2] İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK HANGİ TAKIMLI?

Ali Palabıyık'ın hakemi Ali Palabıyık'ın sosyal medyada Galatasaraylı olduğu öne sürülmektedir.

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