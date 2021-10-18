Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Hamsik'in fizyoterapist kontrolünde koşu yaptığı, sakatlanan Nwakaeme ile Peres'in çalışmaya katılmadığı bildirildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 20 Ekim Çarşamba günü yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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