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Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

11.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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