Trabzonspor Göztepe'ye konuk olacak

Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

- Ligde 228 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

- Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

- Eksikler

Trabzonspor'da yarın ki karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.



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