YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor Göztepe'ye konuk olacak

Trabzonspor Göztepe'ye konuk olacak

22.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Göztepe'ye konuk olacak

Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

- Ligde 228 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

- Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

- Eksikler

Trabzonspor'da yarın ki karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurduTanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurdu
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
12:11
İkindi
15:08
Akşam
17:38
Yatsı
18:58

Trabzon Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.